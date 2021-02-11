Трилер «Трафік» / Crisis з Гері Олдменом та Еванджелін Ліллі вийде на екрани 18 березня 2021 року [трейлер]





Поки голлівудські студії економлять час та кошти, сподіваючись на завершення коронакризи, менш відомі кінокомпанії мають шанс довести, що теж можуть знімати цікаве кіно. В цьому випадку свої зусилля об’єднали LOD Productions та Quiver Distribution, які змогли залучити таких відомих акторів, як Гері Олдмен, Еванджелін Ліллі, Люк Еванс та інших.

В центрі сюжету трилеру «Трафік» троє головних героїв. Наркоторговець, який займається контрабандою між Канадою і США. Архітекторка, що лікується від наркозалежності та намагається розібратись, чи причетний син до наркоторгівлі. А також університетський професор, що зіштовхнувся з несподіваним відкриттям: схоже, що його працедавець, впливова фармацевтична компанія, намагається вивести на ринок нове знеболювальне, яке «зовсім не викликає залежності»…

Режисером картини виступив Ніколас Джарекі («Порочна пристрасть»), головні ролі виконали Гері Олдмен (трилогія «Темний лицар», «Темні часи»), Армі Гаммер («Агенти U.N.C.L.E.», «Самотній рейнджер»), Еванджелін Ліллі (трилогія «Хоббіт»), Мішель Родріґез (франшиза «Форсаж», «Аватар»), Люк Еванс (франшиза «Форсаж»)та інші.

Попередньо фільм «Трафік» / Crisis повинен вийти на великі екрани 18 березня 2021 року.

Джерело: Kinomania