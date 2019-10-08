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Турецкие инженеры испытали боевой лазер собственной разработки ARMOL, предназначенный для уничтожения БПЛА

Турецкие инженеры испытали боевой лазер собственной разработки ARMOL, предназначенный для уничтожения БПЛА

Турецкие инженеры испытали боевой лазер собственной разработки ARMOL, предназначенный для уничтожения БПЛА


Турецкие военные завершили приемочные испытания перспективной боевой лазерной установки ARMOL, разработанной Исследовательским центром информатики и информационной безопасности (BILGEM). Как пишет Jane’s, новинка, монтируемая на бронемашины Cobra, предназначена, прежде всего, для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами.

Отметим, что основным преимуществом лазерного оружия военные считают «неограниченный» боезапас — установка может генерировать лазерное излучение до тех пор, пока не перестанет получать энергию от источника питания. Кроме того, считается, что боевые лазеры могут обеспечивать простую и одновременно надежную защиту военных баз и патрулей.

Прошедшая испытания турецкая лазерная установка имеет мощность 1,25 киловатта. Она способна прожигать стальные пластины толщиной 3 миллиметра с расстояния 500 метров. Общая масса лазерной установки с системами управления и разведки составляет 400 килограммов. Во время испытаний ARMOL успешно сбила малый БПЛА и уничтожила другие объекты, в частности, взрывное устройство.

«Лазерное оружие ARMOL, разработанное BİLGEM, успешно прошло испытания, предваряющие поступление на вооружение турецкой армии», — написал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в Twitter, прикрепив видео с тестов.

Любопытно, что, по утверждению турецких инженеров, потенциально аналогичные боевые лазеры можно монтировать также на истребители — вероятно, для обеспечения защиты летательных аппаратов от ракет с оптическими системами наведения.

Другие подробности о прошедшей испытания разработке не уточняются.

Источник: N+1

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