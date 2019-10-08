Турецкие инженеры испытали боевой лазер собственной разработки ARMOL, предназначенный для уничтожения БПЛА

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Турецкие военные завершили приемочные испытания перспективной боевой лазерной установки ARMOL, разработанной Исследовательским центром информатики и информационной безопасности (BILGEM). Как пишет Jane’s, новинка, монтируемая на бронемашины Cobra, предназначена, прежде всего, для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами.

Отметим, что основным преимуществом лазерного оружия военные считают «неограниченный» боезапас — установка может генерировать лазерное излучение до тех пор, пока не перестанет получать энергию от источника питания. Кроме того, считается, что боевые лазеры могут обеспечивать простую и одновременно надежную защиту военных баз и патрулей.

Прошедшая испытания турецкая лазерная установка имеет мощность 1,25 киловатта. Она способна прожигать стальные пластины толщиной 3 миллиметра с расстояния 500 метров. Общая масса лазерной установки с системами управления и разведки составляет 400 килограммов. Во время испытаний ARMOL успешно сбила малый БПЛА и уничтожила другие объекты, в частности, взрывное устройство.

TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı. 🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/5avGCqUMZZ — Mustafa Varank (@varank) September 29, 2019

«Лазерное оружие ARMOL, разработанное BİLGEM, успешно прошло испытания, предваряющие поступление на вооружение турецкой армии», — написал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в Twitter, прикрепив видео с тестов.

Любопытно, что, по утверждению турецких инженеров, потенциально аналогичные боевые лазеры можно монтировать также на истребители — вероятно, для обеспечения защиты летательных аппаратов от ракет с оптическими системами наведения.

Другие подробности о прошедшей испытания разработке не уточняются.

Источник: N+1