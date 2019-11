Twitter сперва вознамерился удалить из соцсети неактивные аккаунты, однако критика со стороны пользователей заставила компанию пересмотреть свои планы

26 ноября Twitter начал рассылать электронные письма владельцам учетных записей, которые не были активны в течение полугода, с предупреждением о том, что если пользователь не войдет в аккаунт до 11 декабря, его профиль удалят, а его никнейм станет доступен новым пользователям.

При этом от получивших письмо не требовалось что-либо публиковать — входа в аккаунт, как утверждалось, было достаточно, чтобы сохранить страницу. В официальном сообщении компании, которое цитирует The Verge, говорилось, что это делается «в интересах общественной дискуссии», чтобы «предоставить людям более точную, достоверную информацию, которой можно доверять». При этом в компании подчеркнули, что удаление неактивных учетных записей не противоречит пользовательскому соглашению, в котором изначально было прописано, что пользователь обязуется входить в аккаунт хотя бы раз в шесть месяцев — просто до этого в Twitter не считали нужным применять данное правило на практике.

Вместе с тем, решение соцсети вызвало негодование у общественности ввиду того, что под удаление подпадали в том числе аккаунты умерших людей — сохранить их страницы для памяти, как это можно сделать в Facebook, в соцсети микроблогов в настоящее время не представляется возможным.

На следующий день руководство Twitter отреагировало на негативную реакцию и согласилось с тем, что удалять учетные записи умерших людей, которые могут представлять ценность для их близких, родственников, коллег по работе или фанатов (если речь идет о знаменитости), было бы неправильно. Как итог, соцсеть решила приостановить инициативу по удалению неактивных профилей до тех пор, пока не будет разработан инструмент для увековечивания памяти умерших владельцев аккаунтов.

«Мы услышали [ваши комментарии по поводу того], что [наше решение] затронет страницы умерших людей. Это был промах с нашей стороны. Мы не станем удалять неактивные учетные записи, пока не создадим способ увековечивания аккаунтов», — говорится в сообщении Twitter.

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts. — Twitter Support (@TwitterSupport) November 27, 2019

«Мы хотим извиниться за беспокойство, которое вызвали», — добавили в компании, указав, что соцсеть будет держать пользователей в курсе касательно дальнейших своих действий.

We apologize for the confusion and concerns we caused and will keep you posted. — Twitter Support (@TwitterSupport) November 27, 2019

Помимо этого, администрация Twitter уточнила, что решение об удалении неактивных аккаунтов первоначально затронет только пользователей из Евросоюза, поскольку этого требуют местные правила конфиденциальности, например, GDPR ( отметим , что согласно данному регламенту, принятому в ЕС в апреле 2016 года, информацию о пользователях в интернете нельзя хранить дольше, чем это необходимо, а неиспользуемые персональные сведения следует удалять), и в то же время предупредила, что в будущем данная практика может быть распространена на весь мир.

This impacts accounts in the EU only, for now. We’ve always had an inactive account policy but we haven’t enforced it consistently. We’re starting with the EU in part due to local privacy regulations (eg, GDPR). — Twitter Support (@TwitterSupport) November 27, 2019

Beyond complying with GDPR, we may broaden the enforcement of our inactivity policy in the future to comply with other regulations around the world and to ensure the integrity of the service. We will communicate with all of you if we do. — Twitter Support (@TwitterSupport) November 27, 2019

Источник: The Village