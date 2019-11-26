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У Cyberpunk 2077 теперь есть официальные Instagram-фильтры

У Cyberpunk 2077 теперь есть официальные Instagram-фильтры

У Cyberpunk 2077 теперь есть официальные Instagram-фильтры


CD Projekt RED продолжает подогревать интерес игрового сообщества к Cyberpunk 2077, и теперь разработчики представили официальные Instagram-фильтры по мотивам грядущей игры.

Всего студия выпустила четыре фильтра в честь разных персонажей: V, Jackie, Dum Dum и Maelstorm. Первые два добавляют на лицо кибернетические жилы (маска V также окрашивает глаза в красный цвет), а вторые полностью заменяют верхнюю часть лица на кибернетические импланты.

Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

Источник: DTF

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