У Cyberpunk 2077 теперь есть официальные Instagram-фильтры

CD Projekt RED продолжает подогревать интерес игрового сообщества к Cyberpunk 2077, и теперь разработчики представили официальные Instagram-фильтры по мотивам грядущей игры.

Всего студия выпустила четыре фильтра в честь разных персонажей: V, Jackie, Dum Dum и Maelstorm. Первые два добавляют на лицо кибернетические жилы (маска V также окрашивает глаза в красный цвет), а вторые полностью заменяют верхнюю часть лица на кибернетические импланты.

Yes! Our filters are now available on @instagram!

Get cyberpunked at https://t.co/JaPNNeOFr6 pic.twitter.com/mIri59MTDo

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 25, 2019