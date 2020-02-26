Uber начнет размещать на машинах своих американских водителей-партнеров интерактивные рекламные баннеры





Спустя всего несколько дней после того, как компания Lyft приобрела стартап Halo Cars, который занимается размещением рекламных дисплеев на райдшеринговых автомобилях, ее конкурент в лице Uber объявил о намерении устанавливать аналогичные интерактивные рекламные баннеры на машинах своих американских водителей-партнеров. Для этого такси-сервис в сотрудничестве с фирмой Adomni, разрабатывающей технологии для наружной рекламы, откроет новое подразделение Uber OOH Powered by Adomni, сообщает Adweek со ссылкой на Adomni.

На первом этапе, реализация которого должна состояться до 1 апреля 2020 года, Uber планирует разместить рекламные дисплеи примерно на тысяче автомобилей своих водителей-партнеров из Финикса, Далласа и Атланты. В дальнейшем Uber OOH собирается расширить пилотную программу на большее число автомобилей и другие города США.

Как и в случае дисплеев от Halo Cars, интерактивные баннеры, произведенные Adomni, будут подключаться к интернету через смартфон водителя. Рекламодатели, решившие воспользоваться рекламным сервисом Uber, смогут ограничивать показ своей рекламы определенными районами и временем суток, а также выбирать районы, в которых будет демонстрироваться «узконаправленная» версия рекламы (в качестве примера приводится условная реклама McDonald’s, которая в районах, где проживает в основном испаноязычное население, будет демонстрироваться на испанском). Кроме того, при необходимости Adomni может синхронизировать рекламу на автомобилях со своими интерактивными бигбордами, чтобы, когда машина с установленным рекламным дисплеем проезжала мимо них, и бигборд, и дисплей на автомобиле отображали один и тот же контент.

Время от времени рекламодатели, воспользовавшиеся услугами Uber OOH, будут получать отчеты, в которых будет указано, в каких районах демонстрировалась реклама и какому количеству людей она была показана. Информация об охвате будет предоставляться компанией Geopath, партнером рекламного сервиса Uber, специализирующимся на анализе автомобильного трафика, геоданных, полученных с мобильных устройств, и демографических сведений.

Так как автомобили не принадлежат самой Uber, компания планирует платить водителям-партнерам по $300 за установку дисплея и по $100 в неделю, если они проедут более 20 часов с включенным дисплеем. В дальнейшем расчеты будут переведены на почасовую оплату.

Как отмечает Adweek, до этого реклама на райдшеринговых автомобилях размещалась исключительно по инициативе самих водителей через сторонние компании, такие как стартап Firefly. Таким образом водители могли дополнительно зарабатывать до $300-400 в месяц.

Источник: VC