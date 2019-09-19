Uber развертывает в США функцию определения ДТП и других нестандартных ситуаций по акселерометру смартфона RideCheck





Компания Uber начала использовать в своем сервисе такси в США функцию отслеживания столкновений, долгих остановок либо неожиданных изменений маршрута через акселерометр на смартфоне. В случае, если система во время поездки обнаружила нестандартную ситуацию, пользователь и водитель получают на смартфон уведомление, в котором их спрашивают, все ли в порядке, а если кто-либо из них подтверждает инцидент, приложение предлагает помощь, в том числе звонок в службу спасения. В будущем эта функция появится и в других странах, сообщается в пресс-релизе Uber.

Отметим, что при аварии пребывающие в автомобиле люди могут как получить травмы, так и быть в состоянии шока от случившегося. Из-за этого пострадавший пассажир или водитель могут не сразу заявить о случившемся в скорую помощь или полицию, а промедление может стоить им здоровья или даже жизни. Для таких ситуаций инженеры достаточно давно разработали автомобильные системы, которые самостоятельно определяют столкновение и посылают данные об этом в службы спасения.

Вместе с тем, не во всех странах такие системы обязательны к установке, а кроме того, многие автомобили на дорогах были выпущены до введения соответствующих законодательных мер. Компания Uber еще в 2018 году анонсировала, что в будущем внедрит в свое приложение алгоритмы, отслеживающие подозрительные ситуации с помощью акселерометра, GPS и других датчиков на смартфонах водителя и пассажира.

Теперь эта функция, получившая название RideCheck, стала доступна всем водителям и клиентам Uber на территории США. В случае, если алгоритмы обнаружили нестандартную ситуацию, например, столкновение, долгую остановку либо внезапное изменение маршрута, ПО либо непосредственно в приложении, либо выведя на экран смартфона уведомление спросит водителя и пассажира, все ли в порядке. Если кто-либо из них подтвердит, что случилось дорожно-транспортное происшествие или другая проблема, приложение предложит позвонить в службу спасения или на горячую линию Uber, а также поделиться информацией о поездке с доверенным человеком либо сообщить о ДТП. Кроме того, в некоторых случаях специалисты службы поддержки могут самостоятельно позвонить пользователю, не дожидаясь его реакции.

Пока функция доступна только в США, но Uber заявила, что через некоторое время она распространится «на другие страны».

Источник: N+1