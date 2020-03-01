Ubisoft анонсировала ремейк Trackmania Nations

Ubisoft анонсировала ремейк аркадного гоночного симулятора Trackmania Nations. О выходе переиздания компания сообщила в ходе игрового турнира Grand League.

Разработкой обновленной версии занимается студия Ubisoft Nadeo, отвечающая за франшизу. По словам игроделов, ремейк, получивший название Trackmania, сохранит аркадность и незамысловатость оригинального проекта, но при этом обзаведется рядом улучшений, в том числе — геймплейных: так, «гонщик-призрак», олицетворяющий лучшее прохождение игроком той или иной трассы, теперь будет появляться на каждой контрольной точке после респауна, а кроме того, при возрождении на чекпоинтах игроки отныне будут сохранять скорость.

Также авторы расширят возможности редактора треков: геймеров ждут новые физические поверхности и новые блоки, включая блоки, которые могут менять поведение машин, и блоки со спецэффектами по типу слоу-мо, делающие заезды более кинематографичными.

Помимо этого, в Ubisoft Nadeo подчеркивают, что ремейк будет сезонной игрой, то есть время от времени он будет получать новые официальные сезонные кампании с различным новым сезонным контентом, таким как специальные сезонные блоки. Также в игре будет представлена ежедневная подборка наиболее высокооцененных пользовательских треков.

Наконец, разработчики Trackmania хотят сделать киберспортивную составляющую игры более доступной. Для этого в ремейке появятся ежедневные и еженедельные кубки, предназначенные для казуальных игроков, а также таблицы лидеров сезонных кампаний. Не обойдется и без профессиональных турниров: так, Grand League и Open Grand League будут проводиться два раза в год. Кроме того, разработчики указывают, что принять участие в коммьюнити-ивентах и профессиональных турнирах можно будет не выходя из игры, при этом о проведении тех или иных мероприятий игроков будут информировать в том числе при помощи специальных рекламных баннеров, размещаемых непосредственно на гоночных треках.

Официальный трейлер грядущего переиздания Trackmania Nations пока доступен только в таком качестве.