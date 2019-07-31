Ученые создали контактные линзы с возможностью изменения фокусного расстояния морганием





Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали уникальную контактную линзу, которой можно управлять с помощью движения глаз. Её главной особенностью является способность увеличивать масштаб при моргании. Подробности этой разработки описаны в журнале Advanced Functional Materials.

Биомимикрическая линза состоит из эластичных полимерных плёнок, которые реагируют на электрические импульсы, создаваемые глазами во время движений, например, когда человек моргает или спит. Исследователи утверждают, что, даже если глаза ничего не видят, многие люди всё ещё продолжают двигать глазными яблоками, генерируя этот сигнал. Линза способна увеличиваться в размере до 32%. При этом она деформируется и может менять фокусное расстояние, если человек моргнёт дважды. Задержка между движениями глаз и ответной реакцией составляет примерно полсекунды.

На данном этапе эта линза является всего лишь прототипом, который пока работает только в специальных условиях – всем испытуемым прикрепляли электроды вокруг глаз. Тем не менее учёные надеются, что их изобретение в конечном счёте найдёт своё применение в глазных протезах нового поколения и очках, а в будущем – в роботизированной технике с возможностью дистанционного управления линзами.

Источник: Engadget