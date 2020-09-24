Украина выдвинула на «Оскар» фильм «Атлантида» Валентина Васяновича. Он про жизнь Донбасса после победы в войне с Россией

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Украинский оскаровский комитет определился с фильмом, который в этом году будет претендовать на премию «Оскар» в номинации «Международный полнометражный фильм». Выбор пал на военную драму «Атлантида» Валентина Васяновича.

В этом году в национальном отборе, кроме «Атлантиды», участвовали еще две ленты, созданные при поддержке Госкино: лирическая комедия «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича и документальная лента «Земля голубая, как апельсин» режиссера Ирины Целик.

«Атлантида» рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий. События фильма разворачиваются 2025 году через год после окончания войны. Территория признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

«Атлантида» — это целиком и полностью детище Васяновича: он написал сценарий, выступил режиссером, оператором и спродюсировал картину. С продюсированием ему помогли Ия Мыслицкая («Племя», «Сумерки») и Владимир Яценко («Домой», «Дикое поле»). Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры — ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ.

Одну из главных ролей сыграл Андрей Рымарук — бывший разведчик, который участвовал в военный действиях в восточной Украине и сейчас работает в фонде «Повернись живим». Также в фильме снялись парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Производством занималась «Студія Гармата фільм», а съемки происходили, в основном, в Мариуполе в январе-марте 2018 года.

Мировая премьера «Атлантиды» состоялась в рамках официальной конкурсной программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, где лента получила победу и стала лучшим фильмом секции. Кроме Венецианской победы, фильм получил еще четыре Гран-при, права на показ приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, лента вошла в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Старт широкого украинского проката «Атлантиды» запланирован на 5 ноября 2020 года. Прокатчиком ленты выступает кинокомпания Arthouse Traffic. Международным продвижением занимается бельгийская компания Best Friend Forever.

Источник: Оскаровский комитет Facebook