Умные духовки June Oven самостоятельно включились среди ночи и лишь по счастливой случайности не спалили дома владельцев





Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самостоятельного включения устройства посреди ночи. При этом компания винит в инцидентах самих пользователей, но обещает выпустить обновление в ближайшее время. Подробности истории рассказывает The Verge.

Как сообщается, первый такой случай произошел в мае этого года: владелец духовки указал, что приготовил картофель примерно в пять часов вечера и оставил его внутри печи, а около часу ночи духовка разогрелась до 218 градусов Цельсия и оставалась разогретой в течение следующих четырех часов — владельца разбудил запах тлеющих угольков, которые когда-то были картошкой. Во втором случае духовка уже другого пользователя включилась в 2:30 утра и в течение нескольких часов оставалась разогретой до примерно 200 градусов Цельсия. При этом момент включения духовки попал видео одной из камер безопасности Nest: на нем видно, как устройство в полной темноте без какого-либо вмешательства извне вдруг включилось и начало греться. Наконец, в третьем случае, который произошел буквально на днях, духовка посреди ночи прислала хозяйке на смартфон «радостное» уведомление о том, что она разогрелась до 204 градусов Цельсия.

Отметим, что разогретые и оставленные без присмотра устройства потенциально могут стать причиной пожара в доме, особенно если рядом с ними стоят легковоспламеняющиеся предметы (например, бумажные полотенца) или же что-то находится внутри. По статистике пожарного департамента Нью-Йорка, около 33% пожаров в жилых домах связаны с забытыми включенными печами и плитами. Несмотря на то, что никто из участников инцидентов не сообщал о возгорании, ситуация все равно вызывает беспокойство.

Вместе с тем, как сообщает The Verge со ссылкой на заявление June Ovens, официально компания считает, что в неожиданном нагревании духовки в большинстве случаев виноваты сами пользователи. К примеру, один из них признал, что, вероятно, нажал что-то в приложении, с помощью которого устройством можно управлять, когда закрывал его, указывают представители производителя. Вместе с тем, в June Ovens ищут и другие возможные причины проблемы, в частности, по поводу одного из случаев они обратились к разработчикам голосового помощника Alexa, так как подозревают, что виртуальный ассистент случайно дал печи команду на разогревание.

Чтобы подобные происшествия больше не повторились, компания намерена выпустить обновление системы к сентябрю: в нем пользователи смогут отключить возможность предварительного разогрева. Кроме того, в следующем году компания также обновит и систему распознавания (духовка оснащена камерой, которая позволяет следить за едой в процессе готовки): она будет автоматически определять, находится ли что-то в духовке, и отключать разогрев через несколько минут в том случае, если внутри ничего нет. Отказываться от самой функции удаленного управления в June Ovens не планируют.

Источник: N+1