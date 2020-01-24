Unity Technologies опубликовала короткометражку The Heretic, призванную продемонстрировать возможности игрового движка Unity версии 2019.3

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Создатели движка Unity опубликовали на своем YouTube-канале полную версию семиминутной короткометражки «Еретик» (The Heretic), отрывок из которой был показан еще на выставке GDC 2019.

По утверждению авторов, проект выполнен на стоковой версии движка Unity 2019.3, которая вышла осенью прошлого года, и призван продемонстрировать ее возможности. Основной упор сделан на внешности героя — при крупных планах можно рассмотреть морщины и поры персонажа. Также авторы намеревались показать в действии особенно сложные визуальные эффекты, созданные с помощью VFX Graph и High Definition Render Pipeline.

Напоследок отметим, что короткометражка доступна на YouTube только с кадровой частотой 30 FPS.

На данном видео подробно рассказывается о процессе создания The Heretic.

Источник: DTF