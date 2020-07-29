Universal и AMC Theatres подписали историческую сделку. Теперь фильмы можно выкладывать в цифровых сервисах через 17 дней после кинопремьеры (а не через 90, как ранее)





Голливудская студия Universal Pictures и крупнейшая американская сеть кинотеатров AMC Theatres достигли знакового соглашения, которое позволит студии раньше выкладывать свои релизы в цифровых сервисах (VOD). Данное соглашение может оказать существенное влияние на структуру проката в посткарантинную эпоху.

Между киностудиями и кинотеатральными сетями существуют соглашения, которые строго определяют промежуток времени после театральной кинопремьеры, спустя который свежие фильмы могут появиться в цифровых сервисах. Это сделано для того, чтобы зритель не стал дожидаться цифровой премьеры (если до нее всего несколько недель), а посетил кинотеатр, обеспечив прибыль и создателям и прокатчикам контента.

Однако в условиях карантинных ограничений ситуация заметно изменилась и киностудии зачастую готовы отдать свежий фильм напрямую цифрой платформе, так как рассчитывать на массовую аудиторию в кинотеатрах (по крайней мере на начальном этапе — сразу после снятия ограничений) не стоит. Однако из-за подписанных ранее соглашений с сетями кинотеатров в таких случаях студии могут получить судебные иски и неустойки.

По условиям нового соглашения, Universal Pictures сможет прокатывать новые фильмы в премиальных сервисах вроде iTunes, Amazon, Netflix и т.д. всего через 17 дней после кинотеатральной премьеры (спустя три полноценных уикэнда кинопроката).

Стоимость просмотра/аренды не может быть меньше $20, при этом AMC Theatres будет получать часть дохода с проката в VOD как компенсацию за недополученную прибыль, хотя фактически не имеет никакого отношения к созданию контента. Ранее студия могла опубликовать новинку в VOD не ранее, чем через 70-90 дней. Снижать цену просмотра/аренды до уровня $3-6 по-прежнему можно не ранее, чем через три месяца после кинотеатрального дебюта.

Договоренность между Universal Pictures и AMC Theatres стала первой, но явно не будет последней, так как аналогичные условия наверняка захотят получить и другие студии и сети.

Напомним, что последний перед введением карантина уикэнд стал худшим для кинотеатров в США за последние 25 лет, только один фильм собрал в прокате больше $10 млн. А согласно опросу зрителей при условии одновременной премьеры и равенства стоимости 70% американцев предпочтут посмотреть новый фильм дома, а не в кинотеатре.

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Источник: Variety