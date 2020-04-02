Universal Pictures внесла изменения в даты выхода Minions: The Rise of Gru, Sing 2 и Wicked

Кинокомпания Universal Pictures объявила о новых изменениях в своем графике из-за пандемии Covid-19. Перемены коснулись дат выхода трех картин — сиквелов Minions и Sing, а также киноадаптации мюзикла Wicked. Так, Minions: The Rise of Gru теперь выйдет 2 июля 2021 года, а не 3 июля 2020, как было запланировано изначально, премьера Sing 2, первоначально намеченная на 2 июля 2021, перенесена на 22 декабря 2021 года, а Wicked, чей показ на больших экранах должен был стартовать 22 декабря 2021 года, и вовсе пока лишилась даты выхода.