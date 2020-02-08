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Universal Pictures выпустила новый трейлер грядущего хоррора The Invisible Man

Universal Pictures выпустила новый трейлер грядущего хоррора The Invisible Man

Universal Pictures выпустила новый трейлер грядущего хоррора The Invisible Man


Кинокомпания Universal Pictures опубликовала второй трейлер грядущего фильма ужасов The Invisible Man («Человек-невидимка»), режиссером которого выступил постановщик «Апгрейда» и соавтор сценария первой «Пилы» Ли Уоннелл. Главную роль в хорроре исполняет Элизабет Мосс, знакомая зрителям по драматическим сериалам «Рассказ служанки» и «Безумцы».

За основу сюжета картины взят одноименный роман Герберта Уэллса, однако это не прямая экранизация произведения английского писателя, а его переосмысление. Так, в центре истории фильма — не сам Человек-невидимка, а девушка по имени Сесилия, которая в один момент решает порвать отношения со своим деспотичным парнем, успешным и богатым ученым Эдрианом, и сбегает от него.

Позже она узнает, что из-за разрыва Эдриан сводит счеты с жизнью и завещает ей большую часть своего огромного состояния. После этого она, по идее, должна была выдохнуть и начать спокойную жизнь, но не тут-то было: вскоре Сесилия начинает понимать, что ее мучитель до сих пор жив и продолжает ее преследовать. По всей видимости, одержимый жаждой отмстить своей бывшей, неадекватный ученый изобрел формулу невидимости и инсценировал самоубийство, чтобы иметь возможность безнаказанно издеваться над девушкой и постепенно сводить ее с ума. Теперь главной героине приходится как-то сражаться с невидимым врагом, попутно пытаясь убедить окружающих, что она не сумасшедшая, а невидимый деспот действительно существует.

В целом, как пишет издание ABC, история фильма представляет собой «репрезентацию реальности, в которой сегодня живут тысячи женщин, терроризируемые своими партнерами, ищущие поддержки, но словам которых никто не верит, постепенно сходящие с ума от происходящего».

«Невидимость главного героя — это, в свою очередь, выразительная метафора всевидящих, но невидимых глаз стремящегося контролировать свою вторую половинку партнера», — указывают журналисты.

«История The Invisible Man — это история о невидимом в буквальном смысле слова мужчине и женщине, которая говорит своим друзьям, что она чувствует его присутствие, что он нападает на нее, оскорбляет ее, манипулирует ею, но все вокруг говорят: «Расслабься, все хорошо», однако она продолжает твердить: «Нет, он существует — он жив, он делает это», но ей никто не верит. Аналогия абсолютно понятна», — подтверждает мнение репортеров Элизабет Мосс, описавшая события, происходящие в картине, в интервью изданию Empire Online.

Помимо Мосс, в хорроре снялись также Харриет Дайер («Проводник»), Сторм Рейд («Излом времени»), Элдис Ходж («Скрытые фигуры») и Оливер Джексон-Коэн («Призраки дома на холме»), исполнивший главную мужскую роль.

Мировая премьера The Invisible Man запланирована на 28 февраля 2020 года.

Источник: DTF

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