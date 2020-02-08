Universal Pictures выпустила новый трейлер грядущего хоррора The Invisible Man





Кинокомпания Universal Pictures опубликовала второй трейлер грядущего фильма ужасов The Invisible Man («Человек-невидимка»), режиссером которого выступил постановщик «Апгрейда» и соавтор сценария первой «Пилы» Ли Уоннелл. Главную роль в хорроре исполняет Элизабет Мосс, знакомая зрителям по драматическим сериалам «Рассказ служанки» и «Безумцы».

За основу сюжета картины взят одноименный роман Герберта Уэллса, однако это не прямая экранизация произведения английского писателя, а его переосмысление. Так, в центре истории фильма — не сам Человек-невидимка, а девушка по имени Сесилия, которая в один момент решает порвать отношения со своим деспотичным парнем, успешным и богатым ученым Эдрианом, и сбегает от него.

Позже она узнает, что из-за разрыва Эдриан сводит счеты с жизнью и завещает ей большую часть своего огромного состояния. После этого она, по идее, должна была выдохнуть и начать спокойную жизнь, но не тут-то было: вскоре Сесилия начинает понимать, что ее мучитель до сих пор жив и продолжает ее преследовать. По всей видимости, одержимый жаждой отмстить своей бывшей, неадекватный ученый изобрел формулу невидимости и инсценировал самоубийство, чтобы иметь возможность безнаказанно издеваться над девушкой и постепенно сводить ее с ума. Теперь главной героине приходится как-то сражаться с невидимым врагом, попутно пытаясь убедить окружающих, что она не сумасшедшая, а невидимый деспот действительно существует.

В целом, как пишет издание ABC, история фильма представляет собой «репрезентацию реальности, в которой сегодня живут тысячи женщин, терроризируемые своими партнерами, ищущие поддержки, но словам которых никто не верит, постепенно сходящие с ума от происходящего».

«Невидимость главного героя — это, в свою очередь, выразительная метафора всевидящих, но невидимых глаз стремящегося контролировать свою вторую половинку партнера», — указывают журналисты.

«История The Invisible Man — это история о невидимом в буквальном смысле слова мужчине и женщине, которая говорит своим друзьям, что она чувствует его присутствие, что он нападает на нее, оскорбляет ее, манипулирует ею, но все вокруг говорят: «Расслабься, все хорошо», однако она продолжает твердить: «Нет, он существует — он жив, он делает это», но ей никто не верит. Аналогия абсолютно понятна», — подтверждает мнение репортеров Элизабет Мосс, описавшая события, происходящие в картине, в интервью изданию Empire Online.

Помимо Мосс, в хорроре снялись также Харриет Дайер («Проводник»), Сторм Рейд («Излом времени»), Элдис Ходж («Скрытые фигуры») и Оливер Джексон-Коэн («Призраки дома на холме»), исполнивший главную мужскую роль.

Мировая премьера The Invisible Man запланирована на 28 февраля 2020 года.

Источник: DTF