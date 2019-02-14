Университет Крэнфилда на базе собственного аэропорта создал воздушный коридор для беспилотников
Британский Университет Крэнфилда в Бедфордшире на базе собственного аэропорта организовал первый в стране воздушный коридор для беспилотной авиации и уже провел в этом выделенном воздушном пространстве первый испытательный полет.
Как сообщается, во время первых испытаний по коридору пролетел беспилотник Blackstart компании Blue Bear. Он преодолел маршрут длиной три километра из аэропорта Крэнфилда в Окли. При этом, в соответствии с британскими правилами, полет проходил в рамках так называемой расширенной зоны видимости — по всему маршруту на равном расстоянии друг от друга стояли наблюдатели, которые следили за полетом дрона.
В ближайшем будущем исследователи планируют регулярно организовывать полеты БПЛА в рамках коридора.
При помощи выделенного воздушного пространства британские инженеры намерены собрать данные, которые в перспективе помогут создать унифицированную диспетчерскую систему для беспилотной авиации, а также выработать принципы совместных полетов дронов и пилотируемой авиации в общем воздушном пространстве.
Источник: N+1