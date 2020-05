Утечка: Steam собирается ввести программу лояльности со скидками и подарками для активных пользователей, а Summer Sale в этом году пройдет с 25 июня по 9 июля

Магазин Steam регулярно проводит сезонные распродажи, во время которых многие игры можно купить с заметной скидкой. Однако судя по данным одного из датамайнеров в Valve также решили реализовать программу лояльности, которая будет учитывать личные «заслуги» отдельных пользователей и предлагать персональные скидки и виртуальные подарки.

Информацию об этом нашел в ресурсах Steam Павел Джундик — один из разработчиков ресурса SteamDB. Он уверен, что вскоре пользователи Steam смогут оценивать других пользователей (за обзоры и другие действия) реакциями вида «Deep Thoughts, Heartwarming, Hilarious, Hot Take, Poetry, Helpful/NotHelpful». За каждую положительную реакцию будут начисляться баллы, которые и можно будет обменять на различные «плюшки». Как именно будет работать система, можно будет узнать после ее официального запуска.

Valve is working on loyalty awards/rewards. It has a point system, and a system to add reactions to user reviews.

Also includes reward items, redeeming points for badge levels, and possiblity game discounts.

— Pavel Djundik (@thexpaw) May 9, 2020