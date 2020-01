В фильмах Marvel «cкоро» появится первый супергерой-трансгендер

В киновселенной Marvel «скоро» появится первый трансгендерный супергерой. Об этом заявил глава Marvel Studios Кевин Фейдж во время общения c фанатами в Нью-Йоркской академии кино, пишет BBC.

Продюсер не уточнил, о каком именно персонаже идет речь, но сказал, что его можно будет увидеть в ленте, над которой в настоящее время работает студия. Издание The Independent отмечает, что на данный момент в активном процессе съемок находится лишь один фильм Marvel ― «Вечные». Его мировая премьера намечена на ноябрь 2020 года. Примечательно, что до этого об этой картине было известно, в числе прочего, то, что в ней появятся первый глухой супергерой Marvel — Маккари — и первый супергерой-гомосексуал (какой именно персонаж будет геем, пока не уточняется).

Издания We Got This Covered и Geeks WorldWide, в свою очередь, прогнозируют, что трансгендерный супергерой появится несколько позже — в фильме «Тор: Любовь и гром», который должен выйти в 2021. Речь идет об экранном дебюте персонажа по имени Сера – первой и единственной на сегодняшний день трансгендерной героине комиксов Marvel. Сера принадлежит к небольшой группе бескрылых ангелов мужского пола, называющих себя Анахоретами и запертых внутри Десятого Королевства. При этом персонаж идентифицирует себя как женщина. По сюжету комиксов, из заточения Серу освобождает Ангела, одна из сестер Тора. Затем у них начинается роман.

По словам Фейджа, Marvel стремится к разнообразиею персонажей, чтобы «их фильмы в полной мере отражали аудиторию и чтобы каждый зритель мог видеть свое отражение, свою репрезентацию на экране». С этой целью студия ранее взялась за такие картины, как «Черная Пантера«, «Капитан Марвел«, а также «Шанг-Чи и Легенда Десяти колец» (последняя выйдет в 2021 году и будет посвящена супергерою смешанного азиатско-американского происхождения), подчеркнул продюсер.

Источник: BirdInFlight