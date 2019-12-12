В гоночную аркаду Forza Horizon 4 бесплатно добавили режим «королевской битвы» The Eliminator [видео]

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В сегодняшнем бесплатном обновлении аркадная автогонка Forza Horizon 4 получила режим «королевской битвы» The Eliminator. В его рамках на онлайн-арене собирают 72 автомобиля, водители которых должны избегать сужающейся зоны и бороться с оппонентами.

Все игроки начинают режим в равных условиях — за рулем Mini Cooper 1965 года, однако по ходу схватки можно «подобрать» более продвинутые автомобили, разбросанные по карте. Второй вариант апгрейда — победа над оппонентом, после чего можно или забрать авто побежденного или модифицировать свой личный автомобиль, если вариант соперника хуже.

В конечном итоге сужающееся кольцо границы собирает финальную группу выживших в последнюю гонку, где и определяется победитель режима The Eliminator.

Помимо режима «королевской битвы» новое обновление привнесет в Forza Horizon 4 миникампанию, в рамках которой можно разблокировать автомобили 1970 Mercury Cougar Eliminator, 2008 Renault Megane R26 R и 2016 Porsche 911 GT3 RS.

P.S. На youtube уже появились первые видео с геймплеем нового режима:

Источник: Polygon