В Израиле палестинца арестовали из-за неправильного машинного перевода Facebook

Полиция Израиля арестовала палестинца из-за его поста в Facebook, который, как выяснилось впоследствии, был попросту неправильно переведен.

Как сообщается, в посте от 15 октября палестинец — строитель по профессии — разместил собственную фотографию, на которой улыбался, держа кружку кофе и сигарету, стоя рядом с бульдозером на строительной площадке в поселении Бейтар-Илит (Израиль). Свою фотографию он сопроводил фразой «Доброе утро», написанной на арабском языке. Израильские полицейские, заметившие запись, воспользовались автоматическим переводчиком. Как ни странно, но предлагаемый Facebook автоматический перевод выдал на иврите и на английском языке не беззаботное приветствие, а фразу «Атакуйте их».

Контекст фото лишь укрепил подозрения правоохранителей, поскольку ранее террористы неоднократно использовали бульдозеры для совершения атак. В результате мужчина был задержан. Интересно, что ни один арабоязычный полицейский не прочитал пост перед арестом, местные стражи порядка полагались исключительно на автоматический перевод Facebook

Впрочем, история закончилась благополучно: после того, как палестинец был допрошен и полиция узнала реальное значение его слов, он был освобожден. Свой пост в Facebook после выхода из полицейского участка парень удалил.

Представители Facebook отказались комментировать инцидент. Предположительно, ошибка имела место из-за того, что разница между арабскими фразами «доброе утро» и призывом «атакуйте их» на письме незначительна.