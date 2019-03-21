В качестве эксперимента в Китае клонировали лучшую полицейскую собаку

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Компания Sinogene Biotechnology при поддержке Министерства общественной безопасности КНР клонировала знаменитого пса, которого в китайских СМИ называют «Шерлоком Холмсом среди полицейских собак».

Как сообщает Guardian, сейчас щенку по имени Кунцзюн три месяца. Это сука местной разновидности овчарки, очень напоминающей немецкую, передает China Daily. В ближайшее время стартует программа обучения Кунцзюн по трем направлениям: обнаружение наркотиков, поиск улик и контроль массовых скоплений граждан.

Специалисты надеются, что она научится всему необходимому уже к 10 месяцам — если, конечно, окажется столь же обучаема и талантлива, как и «родитель».

Генетический материал для щенка взяли у ветерана полицейской службы — собаки по кличке Хуахуанма из города Пуэр. В возрасте семи лет ее таланты в поиске улик помогли полицейским провинции раскрыть десятки убийств — отсюда и сравнение с Шерлоком Холмсом.

Обычно полицейских собак обучают на протяжении пяти лет. Программа обходится в $75 000, при этом результат не гарантирован. По данным полицейских кинологов, более трети собак отбраковываются вскоре после первых дней на службе.

Сколько стоит клонировать собаку в Китае, СМИ не уточняют. Но отмечают, что если эксперимент окажется успешным, технологию поставят на поток — предполагается, что это не только продвинет науку, но и позволит серьезно сэкономить на обучении четвероногих помощников.

Источник: hightech.plus