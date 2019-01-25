В Киеве успешно испытали первую в Украине мобильную снегоплавильную установку. Она «съедает» до 60 тонн снега в час

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Киевские коммунальщики успешно провели испытания первой в Украине мобильной снегоплавильной установки (снеготаялки), предназначенной, как вы уже поняли, для переработки (плавления) снега в воду и пар. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, подкрепляя анонс целой галереей и даже видеороликом, позволяющим наглядно оценить новинку в действии.

Говоря о технике, под конец прошлого года «Киевавтодору» все же удалось заполучить в свой парк целых две установки TRECAN 60-PD канадского производства, хотя изначально закупка была на грани срыва.

Мобильные снегоплавильные установки достаточно распространены в других странах мира, где они используются наряду с более мощными и эффективными стационарными снегоплавильными пунктами. Так что вполне вероятно, что примеру Киева в будущем последуют и другие украинские города.

Принцип работы таких установок довольно прост и заключается в преобразовании снега в воду путем обычного нагрева. Модель TRECAN 60-PD работает на солнечных панелях дизельном топливе. Она оснащена нагревательным элементом, который непосредственно растапливает снег в специальном резервуаре. Полученную в итоге воду сливают в канализацию или просто на землю. Также конструкция включает специальные фильтры и контейнер для сбора мусора.

Установка рассчитана на восемь часов беспрерывной работы (видимо, именно на столько хватает одного бака топлива), за которые она способна переработать до 480 тонн снега (до 60 т в час).

Среди очевидных преимуществ установки представители «Киевавтодору» называют высокую мобильность и возможность применения на наиболее проблемных участках улично-дорожной сети, например, в центральных районах, где почти невозможно найти участок для временной сборки снега.

Еще один плюс от использования таких машин — снижение затрат на вспомогательную технику. Как сообщается на сайте КГГА, для работ по вывозу снега в среднем задействуют 69 единиц вспомогательной техники, в том числе, техники сторонних организаций, привлекаемый за дополнительные средства согласно предварительно заключенным договорам. Увы, никаких конкретных цифр и расчетов авторы пресс-релиза не приводят, так что неясно, сколько конкретно позволят сэкономить эти установки.



Но директор «Киевавтодора» Александр Густелев пообещал, что в следующий раз, когда на Киев обрушится снегопад, снегоплавильные машины будут в строю.

Источник: КГГА