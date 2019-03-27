В Китае разработали «молодежную» версию системы социального рейтинга, «вдохновленную учением Конфуция»

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Компания CY Credit по заказу Коммунистической партии КНР разработала систему социального скоринга Unictown, «вдохновленную идеями Конфуция». К 2020 году к ней планируют подключить всех жителей в возрасте от 18 до 45 лет, то есть около 460 млн человек. Как сообщается, Unictown присваивает каждому пользователю от 350 до 800 баллов. Любой, кто наберет больше 640 очков, попадет в особую группу и получит доступ к привилегиям: например, ему станут доступны преимущества при собеседовании на работу и скидки при покупке онлайн-курсов. Обладателей же низкого рейтинга наказывать не планируют. Предполагается, что они сами захотят улучшить свои показатели, чтобы открыть доступ к бонусам. «В отличие от других программ, наша система поощряет хорошее поведение. Она помогает молодым людям понять, как вести себя, чтобы стать лидерами и ролевыми моделями для представителей своего поколения», — рассказал SCMP президент CY Credit Ши Яньин.

Хотя проект разрабатывали по заказу Компартии, при составлении рейтинга политические взгляды пользователей учитывать не будут. В первую очередь приложение принимает во внимание уровень образования, кредитный скоринг, социальные связи, волонтерскую активность и историю покупок. Интересно, что информацию программа берет и из официальных правительственных баз данных, и из интернета, и даже от частных дата-брокеров.

Для студентов установят особые критерии. Получить дополнительные баллы можно будет за публикацию научной работы, оформление патента или волонтерство. В то же время, если китайца уличат в обмане на экзамене, а в его работе найдут плагиат, то рейтинг понизят.

Планируется, что в будущем хорошие показатели в системе Unictown смогут заменить рекомендательное письмо при поступлении в иностранный вуз, а также станут преимуществом при аренде квартиры, оформлении визы или заключении брака.

«При заключении брака человеку наверняка будет интересно узнать, благонадежна ли его вторая половинка», — указывает президент CY Credit.

По словам Ши, в основе Unictown лежит концепция пяти постоянств праведного человека, предложенная Конфуцием. К ним относятся доброжелательность, тяга к справедливости, следование обычаям, рассудительность и искренность.

«При оценке человека в Китае задают один главный вопрос — на него можно положиться или нет? Мы надеемся, что Unictown станет своего рода надежным бенчмарком для оценки того или иного молодого человека», — подчеркивает Ши.

Напоследок отметим, что отслеживать свой социальный рейтинг пользователи Unictown смогут в специальном мобильном приложении.