В первый уикэнд Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» собрал $175 млн дома и почти $200 млн за рубежом (это хуже, чем у The Force Awakens и The Last Jedi)

Девятый эпизод саги «Звездные Войны» Star Wars: The Rise of Skywalker собрал за первый уикэнд меньше, чем седьмая и восьмая части и меньше, чем предполагали аналитики, но все же достаточно много, чтобы не назвать это разочарованием.

Студия Disney ожидала сборы в США и Канаде на уровне $165 млн, тогда как большинство ресурсов данной тематики, включая BoxOfficeMojo, ожидали что картина пробъет планку $200 млн — в итоге фильм собрал $175,5 млн. Для сравнения — в 2015 году Star Wars: The Force Awakens получил дома за тот же период $248 млн, а в 2017 году Star Wars: The Last Jedi — $220 млн. Картина стала третьим самым крупным декабрьским релизом, уступив лишь двум вышеупомянутым картинам саги.

За пределами Северной Америки «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» собрал $198 млн, что позволило показать общий результат за первый уикэнд на уровне $373,5 при бюджете около $300 млн. Больше всего в международную копилку положили Германия ($21,8 млн), Франция ($15,2 млн), Япония ($14,6 млн), Австралия ($12,6 млн), Китай ($12,1 млн), Испания ($7,6 млн), Мексика ($7,4 млн), Бразилия и Италия (по $5,9 млн).

Отметим, что режиссер девятой части Дж. Дж. Абрамс снял первую часть последней трилогии Star Wars: The Force Awakens, которая в 2015 году стала самым крупным релизом Северной Америки с результатом $936 млн (за рубежом $1,131 млрд и общие сборы $2,068 млрд). Вторая часть последней трилогии от Райана Джонсона показала себя скромнее — $620 млн дома и $712 млн за рубежом (в сумме $1,332 млрд).

Уже сейчас можно с высокой долей вероятности предрекать, что Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» не догонит первую часть трилогии Star Wars: The Force Awakens, но скорее всего сможет превзойти вторую часть Star Wars: The Last Jedi.

