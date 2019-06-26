В ряде тюрем США заключенным запретили читать книги о компьютерах и программировании

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На прошлой неделе чиновники Управления исправительных учреждений штата Орегон вслед за своими коллегами из Огайо, Мичигана и Канзаса запретили заключенным читать книги о технологиях и программировании. В черный список попали сразу 1600 изданий, включая «Windows 10 для чайников», «Java для чайников» и «Программирование на Python для начинающих». Эти книги уже изъяли из тюремных библиотек, также их отныне запрещено пересылать заключенным по почте.

Свое решение чиновники объяснили соображениями безопасности: предполагается, что запрет нивелирует шансы заключенных на взлом систем безопасности. Как отмечает Next Web, некоторые книги из списка действительно могут использоваться как инструкции для обхода тюремных компьютерных систем. Однако совершенно непонятно, какую угрозу несут пособия для получения базовых навыков работы с ПК.

Журналисты указывают, что пребывание в американских тюрьмах предполагает реабилитацию и профессиональную переподготовку. Навыки работы с компьютером — одни из наиболее востребованных на сегодняшний день, следовательно, ограничение доступа к компьютерной литературе не позволит заключенным получить ряд умений, необходимых на современном рынке труда. Это дополнительно осложнит их интеграцию в общество после освобождения.

Напоследок отметим, что, к счастью, не все американские тюрьмы идут по пути запретов. Так, в тюрьме штата Калифорния Сан-Квентин осужденные преступники учатся создавать мобильные приложения. Руководители учреждения уверены, что новые умения повысят шансы заключенных на успешную жизнь после освобождения и снизят число рецидивов, что в долгосрочной перспективе сэкономит бюджету штата миллиарды долларов.

Также IT-курсы для заключенных в начале этого года появились в трех тюрьмах штата Индиана при поддержке губернатора штата Эрика Холкомба.

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Источник: hightech.plus