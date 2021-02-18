В сеть попал первый трейлер новой экранизации игры Mortal Kombat, фильм выйдет 16 апреля 2021 года в HBO Max

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Как наверняка знают фанаты игр-файтингов и фильмов-боевиков, киноиндустрия вновь добралась до известнейшей франшизы Mortal Kombat и сняла очередную экранизацию истории о бойцовском турнире с примесью магии.

Фильм Mortal Kombat станет перезапуском одноименной серии, в рамках которой вышли два фильма. Первая картина от Пола У.С. Андерсона 1995 года выпуска с Робином Шу, Кэри-Хироюки Тагавой и Кристофером Ламбертом в главных ролях получилась довольно неплохой. А вот ее продолжение Mortal Kombat: Annihilation, которое вышло спустя всего два года с частью оригинального актерского состава оказалось полным провалом.

В новой картине главным героем станет MMA-боец Коул Янг, которого сыграет Льюис Тан. В экранизации также появятся классические персонажи игры Саб-Зиро (Джо Таслим), Скорпион (Хироюки Санада), Соня Блейд (Джессика Макнами), Шан Цзун (Хань Чинь), Лю Кан (Луди Лин), Райдэн (Таданобу Асано) и другие. Режиссером выступил Саймон Мак-Куэйд, а продюсером — Джеймс Ван (The Conjuring, Aquaman).

Изначально фильм Mortal Kombat должен был выйти на экраны 5 марта 2020 года, затем был перенесен на 15 января 2021 года, а окончательной датой релиза является 16 апреля 2021 года. Картина выйдет прокат не только в кинотеатрах, но и в фирменном стриминговом сервисе HBO Max.

P.S. Отметим, что официальный трейлер должен выйти сегодня вечером, а представленная в материале версия является результатом утечки. Как только официальный трейлер выйдет, мы обновим материал.

Источник: Warner Bros.