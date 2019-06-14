В сети появился официальный 3D-тур по станции «Академик Вернадский» в Антарктиде

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Национальный антарктический научный центр опубликовал 3D-тур по станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, сообщает издание Liga.net.

В 3D-туре (доступен по следующей ссылке) доступно три локации — непосредственно станция Академик Вернадский, историческое здание Ворди Хаус — ранняя британская научная база и окрестности Антарктиды. Автором проекта является участник экспедиции 2019 года Юрий Шепета.

В рамках тура можно увидеть условия жизни полярников, бар Фарадей, а также лаборатории и оборудование, с которым работают исследователи. Каждую картинку можно увеличить или уменьшить, что позволяет рассмотреть все предметы в виртуальном туре.

Напомним, что в 2008 году внештатный корреспондент «Домашнего ПК» Владимир Гойник провел в составе ХІІІ Украинской антарктической экспедиции четырнадцать месяцев на научной полярной станции «Академик Вернадский».

Источник: Liga.net, НАНУ