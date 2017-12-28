В сети появился первый постер фильма “Solo: A Star Wars Story”, но в Disney заявили, что он “неофициальный”

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Вчера в сети появилось изображение, которое многие приняли за официальный промоарт нового фильма “Solo: A Star Wars Story” / “Соло: Звёздные войны. Истории”. Однако уже сегодня официальные представители компании Disney опровергли информацию о том, что речь идет об официальных промо-материалах.

Судя по русскоязычным надписям и формату перекидного календаря, изображения были использованы для печати новогодних подарков для причастных ко вселенной “Звездных Войн” сотрудников и партнеров российского подразделения Disney. То же изображение и описание фильма появилось и на российском сайте «Вестник лицензионного рынка».

Таким образом данные материалы в какой-то степени аутентичны, так как не являются результатом деятельности фанатов, однако в финальных постерах фильма о юном Хане Соло скорее всего будут использоваться другие изображения.

Отметим, что чисто визуально само изображение весьма похоже на правду и в Disney просто не планировали, что оно окажется в сети настолько рано, что пересечется с прокатом “Последних Джедаев”. На нем можно увидеть официально утвержденных актеров Олдена Эйренрайка в роли Хана Соло, Дональда Гловера в роли Лэндо Калриссиана, Эмилию Кларк в роли Киры, а также Чубакку и Millennium Falcon.

Напомним, что премьера фильма “Solo: A Star Wars Story” / “Соло: Звёздные войны. Истории” назначена на 24 мая 2018 года. Режиссерское кресло проекта занял Рон Ховард, после того, как с проекта из-за творческих разногласий сняли Фила Лорда и Кристофера Миллера.

Источник: Playlist