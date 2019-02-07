В сети появился трейлер переиздания Assassin’s Creed III

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Компания Ubisoft выпустила трейлер переиздания Assassin’s Creed III, в котором рассказала о сюжете «новинки», а также продемонстрировала графические улучшения в сравнении с оригинальной игрой.

В состав переиздания войдут все дополнения к третьей части, а также ремастер спин-оффа Assassin’s Creed III: Liberation.

Релиз обновленной Assassin’s Creed III состоится на ПК, PS4 и Xbox One 29 марта.

Источник: DTF