В сети появился трейлер переиздания Assassin’s Creed III
Компания Ubisoft выпустила трейлер переиздания Assassin’s Creed III, в котором рассказала о сюжете «новинки», а также продемонстрировала графические улучшения в сравнении с оригинальной игрой.
В состав переиздания войдут все дополнения к третьей части, а также ремастер спин-оффа Assassin’s Creed III: Liberation.
Релиз обновленной Assassin’s Creed III состоится на ПК, PS4 и Xbox One 29 марта.
Источник: DTF
- Владельцы сезонного пропуска Assassin's Creed: Odyssey получат ремастеры Assassin's Creed III и Assassin's Creed Liberation абсолютно бесплатно.
- Оригинальная Assassin's Creed III вышла в 2012 году.