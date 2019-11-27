В Steam стартовала «Осенняя распродажа» игр и выбор номинантов на премию Steam Awards 2019

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В магазине цифрового контента Steam стартовала традиционная «Осенняя распродажа», которая включает «Черную пятницу» и «Киберпонедельник», а также выбор номинантов в восьми категориях премии Steam Awards 2019.

Практически во всем каталоге Steam действуют скидки, которые можно изучить на главной странице сайта. Каждый день до завершения акции можно будет видеть новые избранные игры, а также рекомендации, подобранные специально для игроков, залогиненных на сайте.

К примеру, со скидкой можно купить следующие игры:

Помимо скидок магазин предлагает присоединиться к четвёртой ежегодной премии Steam, номинируя свои любимые игры в восьми категориях («Игра года», «Игра года в виртуальной реальности», «Любимое дитя», «Друг познаётся в игре», «Самый инновационный геймплей», «Лучшая игра с выдающимся сюжетом», «Лучшая игра, которая вам не даётся» и «Выдающийся визуальный стиль») и зарабатывая опыт профиля и значки за участие. Голосование за победителей состоится в декабре, во время зимней распродажи Steam.

Источник: Steam