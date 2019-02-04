В Steam стартовала распродажа «Лунный Новый год 2019» (с 4 по 11 февраля)

В Steam началась распродажа в честь лунного Нового года (года Свиньи), которая продлится с 4 по 11 февраля. Помимо скидок на игры во время распродажи пользователи получат автоматическую скидку в $5 (или эквивалент в другой валюте) на подходящие покупки на сумму более $30 (скидка даётся один раз на одну покупку с аккаунта).

Покупая игры во время распродажи, пользователи также смогут заработать жетоны, которые можно будет потратить на награды в пункте выдачи наград Steam. Жетоны можно будет потратить на страницу профиля, смайлики, значки, а также особые скидочные купоны. Все подробности системы можно уточнить по следующей ссылке.

Во время зимней распродажи 2018 года многие пользователи Steam участвовали в голосовании за номинантов третьей ежегодной «Премии Steam». Сервис уже подсчитал все голоса, победители будут объявлены во время официальной трансляции на SteamTV 8 февраля в 20:00 по киевскому времени.

Источник: Steam