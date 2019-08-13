В «Укрзалізниці» считают, что инвестировать в поезда, двигающиеся со скоростью 250 км/ч и выше, сейчас нецелесообразно

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До 2025 года у «Укрзалізниці» вряд ли появятся поезда, способные развивать скорость до 250 км/ч. Об этом в интервью УНИАН заявил глава правления госпредприятия Евгений Кравцов.

«Я не могу комментировать сроки, прописанные в стратегии [Мининфраструктуры]. Но думаю, что они немного оптимистичные. В целом, на некоторых участках такая скорость возможна, но для этого нужны значительные инвестиции не только в подвижной состав, но и в инфраструктуру. Сегодня она рассчитана на скорость 160 км/час», – сообщил Кравцов, отвечая на вопрос о транспортной стратегии Мининфраструктуры, в которой появление высокоскоростных поездов прогнозируется к 2025 году.

Кравцов пояснил, что для появления высокоскоростных поездов нужно обновить линии электроснабжения и полотно.

«Мы считаем, что для начала следует полностью удовлетворить спрос на существующем скоростном режиме: увеличить объем парка, способного двигаться со скоростью до 160 км/ч, поднять уровень инфраструктуры до предельного. [Кроме того], у нас есть отдельные участки, которые нуждаются в модернизации, — подчеркивает он. — [А вот] следующим шагом уже должны стать инвестиции в высокоскоростные перевозки на евроколее — со скоростью 250 км в час и более на новых участках«.

«Насколько я знаю, Мининфраструктуры планировало в стратегии реализовать евроколею отдельно от УЗ. Такие проекты должны дотироваться государством», – добавил Крацов.

Напоследок отметим, что, по словам главы правления УЗ, в ближайшем будущем госпредприятие намерено модернизировать линии, которые связывают Киев с городами в радиусе 200 км, то есть с Черкассами, Житомиром и Черниговом.

Источник: УНИАН