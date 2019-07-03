В Вирджинии запретили мстить людям с помощью порнографических дипфейков





Американский штат Вирджиния с 1 июля официально расширил свой запрет на «порноместь», добавив в него «реалистичные фейковые видео и фото, включая сгенерированные на компьютере дипфейки».

Отметим, что сама по себе «порноместь» запрещена в этом регионе еще с 2014 года. Если пользователь сети опубликует «интимное фото или видео другого человека без его согласия с целью запугивания или принуждения», ему будет грозить до 12 месяцев тюрьмы и до $2500 штрафа. Теперь это наказание распространяется в том числе на фейковые фото или видео.

Интересно, что схожий закон недавно приняли и в штате Техас, но там «дипфейки» запретили создавать только в политических целях (закон начнет действовать 1 сентября). А в штате Нью-Йорк местные законодатели и вовсе предложили запретить «воссоздавать цифровые образы людей» без их согласия — однако Ассоциация кинематографистов Америки уже раскритиковала эту идею, поскольку «она может помешать созданию исторических и биографических фильмов», а потому судьба законопроекта пока под вопросом.

Источник: The Verge