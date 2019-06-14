В Японии отныне запрещено управлять беспилотниками в нетрезвом виде

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Власти Японии приняли закон, который запрещает управлять беспилотниками в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет Gizmodo.

Максимальное наказание — штраф до 300 тысяч иен (около $2 760) либо год тюрьмы, причем на тяжесть наказания влияет вес беспилотника (если БПЛА весит менее 200 граммов, то последствия будут наименее серьезными).

Помимо этого, закон предусматривает штрафы для исполнителей опасных трюков. Например, за попытку напугать толпу падением на нее дрона владельцу грозит штраф до 500 тысяч иен ($4 600).

Наконец, с принятием новых правил власти расширили список зон, свободных от беспилотников: помимо электростанций, а также правительственных зданий, полеты дронов отныне запрещены в пределах 300 метров от военных баз и объектов грядущей Олимпиады-2020.

Напоследок отметим, что японские законы разрешают управлять БПЛА, не имея лицензии, но только в дневное время, в пределах прямой видимости оператора и вдали от аэропортов и массовых скоплений людей. Кроме того, без специального разрешения беспилотники не должны подниматься на высоту выше 150 метров.

Источник: VC