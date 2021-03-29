Valheim, Cyber Manhunt, Firework та інші: Топ 20 кращих нових ігор Steam у лютому 2021 року
Сервіс Steam вивчив всі випущені в лютому ігри й оголосив 20 найліпших релізів місяця, що були визначені за прибутком, отриманим упродовж перших двох тижнів після їхнього випуску. Також платформа виокремила 5 найпопулярніших безкоштовних ігор, визначених за кількістю унікальних гравців після їхнього випуску.
Ігри з елементами головоломок завжди популярні серед гравців, та в лютому аж 6 таких ігор увійшли до Топ-20. Не важливо, досліджуєте гравець мережеві технології в Cyber Manhunt, отримує задоволення від четвертої частини The Room чи просто насолоджується атмосферою Little Nightmares II, механіка головоломок додає до цих ігор нові випробування, а також підсилює їхні унікальні історії.
Допис про найліпші релізи лютого не буде повним без згадки про успішний дебют у ранньому доступі гри Valheim. Від виходу в дочасний доступ у лютому гра перейшла позначку в 5 мільйонів гравців у Steam та досягла рекордної кількості одночасних гравців.
Отже, Топ 20 кращих нових ігор Steam у лютому 2021 року виглядає наступним чином (у випадковому порядку):
- Valheim
- Cyber Manhunt
- Firework
- Persona® 5 Strikers
- Nebuchadnezzar
- Becastled
- League of Maidens®
- Rhythm Doctor
- Little Nightmares II
- Curse of the Dead Gods
- Fights in Tight Spaces
- War on the Sea
- 30XX
- Zombie Army 4: Dead War
- Hellish Quart
- Rogue Heroes: Ruins of Tasos
- HuniePop 2: Double Date
- Breathedge
- The Room 4: Old Sins
- Nioh 2 – The Complete Edition
Рейтинги кращих новинок Steam за попередні місяці доступні в даному розділі.
Джерело: Steam