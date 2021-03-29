Valheim, Cyber Manhunt, Firework та інші: Топ 20 кращих нових ігор Steam у лютому 2021 року





Сервіс Steam вивчив всі випущені в лютому ігри й оголосив 20 найліпших релізів місяця, що були визначені за прибутком, отриманим упродовж перших двох тижнів після їхнього випуску. Також платформа виокремила 5 найпопулярніших безкоштовних ігор, визначених за кількістю унікальних гравців після їхнього випуску.

Ігри з елементами головоломок завжди популярні серед гравців, та в лютому аж 6 таких ігор увійшли до Топ-20. Не важливо, досліджуєте гравець мережеві технології в Cyber Manhunt, отримує задоволення від четвертої частини The Room чи просто насолоджується атмосферою Little Nightmares II, механіка головоломок додає до цих ігор нові випробування, а також підсилює їхні унікальні історії.

Допис про найліпші релізи лютого не буде повним без згадки про успішний дебют у ранньому доступі гри Valheim. Від виходу в дочасний доступ у лютому гра перейшла позначку в 5 мільйонів гравців у Steam та досягла рекордної кількості одночасних гравців.

Отже, Топ 20 кращих нових ігор Steam у лютому 2021 року виглядає наступним чином (у випадковому порядку):

Рейтинги кращих новинок Steam за попередні місяці доступні в даному розділі.

Джерело: Steam