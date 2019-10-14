«Велошлем» Hövding 3 при падении велосипедиста раскрывает полноценную подушку безопасности

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Шведская компания Hövding представила «велошлем» 3-го поколения Hövding 3, оснащенный уникальной системой защиты. Устройство выполнено в виде непримечательного водонепроницаемого воротника, внутри которого находится полноценная подушка безопасности, надуваемая при падении велосипедиста.

Hövding 3 The safest cycle helmet in the world is now even smarter. We're proud to present the new Hövding 3!- Adjustable size — Now with an APP and smart features such as ICE, track your cycling and battery notifications — Longer lasting battery And what about the safety? Our airbag technology is still 8x safer than traditional helmets! Опубліковано Hövding Четвер, 12 вересня 2019 р.

В случае экстремальной ситуации Hövding 3 создает защитный барьер за 0,1 секунды. Исследования, проведенные специалистами Стэнфордского университета, показали, что такая «воздушная подушка» защищает своего владельца в 8 раз эффективнее традиционных велошлемов, утверждают разработчики устройства, подчеркивая, что гаджет защищает от повреждений не только голову, но и шею.

В комплекте с Hövding 3 прилагается приложение-компаньон для смартфона. ПО подключается к «велошлему» по Bluetooth и позволяет отслеживать уровень заряда батареи устройства (воротник имеет встроенную батарею, заряд которой расходуется на постоянный мониторинг показаний датчиков; на одной зарядке гаджет проработает до 15 часов), а также выбрать контакты, которым будет отправлено оповещение о срабатывании шлема с координатами инцидента.

Doesn’t look like a helmet 👀 But definitely safer and more comfortable than a helmet. #adjustablesize Опубліковано Hövding Четвер, 26 вересня 2019 р.

По мнению разработчиков, одним из основных преимуществ новинки является то, что она не выглядит как шлем, что идеально подойдет тем, кому традиционный шлем мешает или, что называется, «не идет».

Гаджет можно приобрести на официальном веб-сайте Hövding за 300 евро. К сожалению, в настоящее время официально он продается только на территории ЕС.

Напоследок отметим, что данный «шлем» рассчитан на одно срабатывание и не подлежит повторному использованию. Вместе с тем, в комментарии для ITC.ua разработчики указали, что некоторые европейские страховые полисы могут частично покрыть его стоимость при повторной покупке по программе страхования здоровья либо по программе возмещения убытков после ДТП.

Источник: TechCult