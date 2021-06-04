Видео: Автопилот Tesla непрерывно регистрирует фантомные светофоры, передвигаясь по автомагистрали со скоростью 130 км/ч





В сабреддите сообщества Tesla на Reddit опубликовали ролик, демонстрирующий сбой в работе Tesla Autopilot — при движении по автомагистрали со скоростью 130 км/ч на экране бортового компьютера то и дело выскакивают светофоры, которых на самом деле нет.

Собственно, вот само видео:

Само собой, ролик разошелся по соцсетям. В одном из тредов в Twitter опубликовали расширенную версию видео, которая объясняет, почему фирменная система помощи водителю Tesla видит фантомные светофоры — их перевозил в кузове движущийся впереди грузовой автомобиль. Тем не менее здесь налицо явное ложное срабатывание, которое служит лишним напоминанием, что на текущем этапе развития Tesla Autopilot остается лишь системой помощи водителю (ADAS). То есть, она не является полноценным автопилотом (хотя из-за вводящей в заблуждение рекламы Full Self-Driving Capability и нередкого приукрашивания возможностей некоторые водители воспринимают ее таковой) и не освобождает водителя от ответственности за управление ТС.

That’s not a Tesla beta tester and the truck in front literally is carrying powered off traffic lights 🚦 which is an edge case so rare that’s why we are laughing — @elonmusk pic.twitter.com/bvGjkhXxoE — K10✨ (@Kristennetten) June 3, 2021

На самом деле сообщения о подобного рода ошибках, когда система распознавала светофоры в разных объектах, были и раньше. И судя по свежим сообщениям владельцев Tesla в соцсетях, пока что этот аспект еще не доработали.

Справедливости ради, с октября 2020 года Tesla тестирует с ограниченным числом участников следующее крупное обновление Full Self-Driving (FSD), призванное прокачать Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную возможность передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи водителя. За месяцы тестирования Tesla выпустила несколько апдейтов FSD — в конце 2020 года один из тестеровщиков на своей Model 3 с FSD совершил почти полностью автономную поездку из Сан-Франциско в Лос-Анджелес — и расширила программу, которая пока ограничена только США, до 2000 участников. Иными словами, прогресс по Autopilot колоссальный, что подтверждается множеством видео, которые публикуют участники бета-теста в соцсетях.

Сейчас Tesla готовится к выпуску следующего крупного обновления Tesla FSD v9, которое Илон Маск ранее назвал «взрывом мозга» — сейчас его релиз намечен на середину июня. Также глава Tesla выразил надежду, что уже этим летом FSD станет доступным в Европе.

Накануне Tesla объявила о смене стратегии развития автопилота — компания постепенно полностью откажется от радаров и перейдет на новую версию автопилота, использующую для навигации только камеры. Также сообщалось, что компания начала использовать камеры в салонах машин для слежения за вниманием водителя при активном Autopilot после многочисленных рекомендаций регуляторов и экспертов реализовать тщательный мониторинг водителей.