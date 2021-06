Видео: Автопилот Tesla непрерывно регистрирует фантомные светофоры, передвигаясь по автомагистрали со скоростью 130 км/ч

В сабреддите сообщества Tesla на Reddit опубликовали ролик, демонстрирующий сбой в работе Tesla Autopilot — при движении по автомагистрали со скоростью 130 км/ч на экране бортового компьютера то и дело выскакивают светофоры, которых на самом деле нет.

Собственно, вот само видео:

Само собой, ролик разошелся по соцсетям. В одном из тредов в Twitter опубликовали расширенную версию видео, которая объясняет, почему фирменная система помощи водителю Tesla видит фантомные светофоры — их перевозил в кузове движущийся впереди грузовой автомобиль. Тем не менее здесь налицо явное ложное срабатывание, которое служит лишним напоминанием, что на текущем этапе развития Tesla Autopilot остается лишь системой помощи водителю (ADAS). То есть, она не является полноценным автопилотом (хотя из-за вводящей в заблуждение рекламы Full Self-Driving Capability и нередкого приукрашивания возможностей некоторые водители воспринимают ее таковой) и не освобождает водителя от ответственности за управление ТС.

That’s not a Tesla beta tester and the truck in front literally is carrying powered off traffic lights 🚦 which is an edge case so rare that’s why we are laughing — @elonmusk pic.twitter.com/bvGjkhXxoE

— K10✨ (@Kristennetten) June 3, 2021