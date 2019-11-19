Власти Сеула активно обустраивают солнечными батареями общественные места и здания





Южная Корея — четвертая экономика Азии. Большую часть электричества страна генерирует за счет станций на ископаемом топливе и АЭС. Однако в недалеком будущем традиционной энергетике придется потесниться. Согласно плану правительства, к 2040 году республика должна получать 35% электричества из возобновляемых источников.

Пока, впрочем, успехи Южной Кореи в декарбонизации относительно скромны, отмечает Electrek. По данным Всемирного экономического форума, по шкале энергетического перехода эта страна занимает лишь 49-е место из 115. Изменить ситуацию призван пример Сеула, южнокорейской столицы. В 2017 году здесь был принят план, который предусматривает увеличение совокупной мощности городской солнечной генерации на 1 ГВт к 2022 году.

К этому сроку солнечными панелями должны оборудовать все общественные здания и общественные места (включая школы, мэрию, площади и парки), а также 1 млн жилых домов, что, как ожидается, сократит выбросы углекислого газа на 500 тыс. тонн. Чтобы стимулировать домохозяйства активно устанавливать солнечные панели, власти города предлагают различные программы поддержки, в частности, субсидирование покупки панелей. В дополнение к этому чиновники обязали строительные компании сдавать в эксплуатацию новые многоквартирные жилые дома только с уже установленными солнечными батареями.

«Витриной» проекта станет площадь Кванхвамун, центральная площадь в сердце города. Уже в январе 2020 года солнечные панели появятся здесь на фонарях, скамейках и даже урнах. Власти надеются, что проект, в числе прочего, заинтересует туристов.

Любопытно, что наращивание солнечной генерации — не единственная мера, которая предпринимается Сеулом для уменьшения собственного углеродного следа. В черте мегаполиса в настоящее время проходит эксперимент по оснащению энергосети одного из городских районов «умными» системами распределения электричества, которые позволят максимально эффективно использовать мощности солнечных панелей. Согласно задумке, с их помощью искомый район к 2022 году должен стать на треть энергонезависимым и уменьшить собственные выбросы углекислого газа на 180 тыс. тонн.

Источник: hightech.plus