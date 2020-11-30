Во время аварии на вчерашней гонке в Бахрейне болид F1 Романа Грожана разорвало пополам, жизнь гонщику спасла дуга Halo [видео]





В 2017 году решение Международной автомобильной федерации (FIA) дополнить защиту гонщиков Formula 1 элементом безопасности в виде дуги Halo вызвало шквал критики со стороны фанатов и некоторых экспертов. «Королеве автоспорта» прочили скорый закат из-за потери зрелищности, а современным гонщикам ставили в пример их коллег времен прошлого века, которые бесстрашно гонялись по трассе практически без защиты. Оданко вчерашняя гонка в Бахрейне ярко доказала, что решение по поводу дуги было верным.

На первом же круге в результате неудачного маневра гонщик команды Haas Роман Грожан столкнулся с Даниилом Квятом и на скорости 200 км/ч вылетел с трассы, столкнувшись с металлическим ограждением трассы. Удар был такой силы (пиковую перегрузку оценили в 50G), что болид разорвало пополам. При этом хвост болида остался на трассе, а нос и монокок с гонщиком протолкнуло сквозь элементы «отбойника», которые разошлись из-за силы удара. Полный бак топлива вспыхнул и целые 30 секунд гонщик находился в эпицентре пожара…

… после чего активно, но достаточно спокойно отстегнул ремни безопасности и выбрался из обломков, перебравшись через остатки отбойника. Сильный удар и пожар привели только к небольшим ушибам и ожогам, которые не должны заметно повлиять на здоровье гонщика. Естественно, за подобный результат стоит похвалить не только дугу Halo, но и огнеупорный комбинезон с прочным шлемом и конструкцию болида, который смог поглотить удар подобной силы, сохранив жизнь гонщика.

В любом случае данная авария надолго (если не навсегда) прекратит споры по поводу необходимости внедрения в Formula 1 все более продвинутых элементов безопасности.

Источник: Autocar

P.S. Кстати, вот так выглядит хронология внедрения ключевых элементов безопасности в F1: