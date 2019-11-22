Volkswagen: «В будущем только безумцы не выберут электрокар»

Во время проходящего в Лос-Анджелесе автосалона журналисты Electrek поймали вице-президента Volkswagen Мэтью Ренну в кулуарах и взяли у него интервью о перспективах электрокаров, которые на фоне дизельгейта стали для VW важнейшим направлением развития.

«Когда люди увидят интригующий продукт, который, естественно, сочетает запас хода, возможности быстрой зарядки и цену с технологией и внешними факторами, такими как дилерские представительства и инфраструктура, когда все эти факторы совпадут, тогда вы будете безумцем, если не купите электромобиль. Этого дня все мы ждем и приближаем его как можем: наша стратегия касательно электромобилей как раз и заключается в том, чтобы объединить все эти аспекты в готовом продукте», — заявил топ-менеджер.

Его также попросили назвать самую большую трудность, с которой придется столкнуться электротранспорту в ближайшие полгода. Ренна, который пять лет проработал в компании Tesla над созданием Model S и Model X, ответил так:

«Впервые автоиндустрию ожидают перемены такого масштаба».

«Сегодня мы застыли в своих процессах и опыте. Однако нам придется переучиваться и переосмысливать эти вещи. Мы должны начать использовать те мускулы, которые не применяли в автоиндустрии очень давно. Так что я думаю, что это будет серьезный вызов для индустрии», — добавил он.

Что касается приближающегося переломного момента, то, по мнению руководства VW, большое значение могут оказать изменения в законодательстве.