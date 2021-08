«Возвращение Ракетчика»: Disney+ выпустит сиквел фантастического боевика «The Rocketeer» (1991) с Дэвидом Ойелоуо во главе

Поклонники фантастических фильмов со стажем наверняка помнят картину «Ракетчик» (The Rocketeer) 1991 года выпуска, в котором молодой пилот находит высокотехнологичный ракетный ранец, превращающий героя в некое подобие «Железного человека». По данным издания Deadline компания Disney решила возродить данного героя, выпустив фильм с названием «Возвращение Ракетчика» / The Return of the Rocketeer, причем продюсером и исполнителем главной роли скорее всего выступит Дэвид Ойелоуо.

Оригинальный фильм был снят на основе комиксов, а действие в нем развивалось в конце 30-х годов прошлого века в США. Соответственно, о слишком высоких технологиях речь не идет, но даже просто летающий в небе человек (а не автономный костюм Тони Старка с богатым вооружением) производил на зрителей неизгладимое впечатление.

Новый фильм станет сиквелом первого фильма и одновременно перезапуском серии, который получит продолжение в случае коммерческого успеха. Так как речь идет о проект для стримингового сервиса Disney+, ожидать сверхвысокого бюджета явно не стоит.

Фильмом займется продюсерская команда Дэвида и Джессики Ойелоуо, при этом первый скорее всего получит главную роль. Актера Дэвид Ойелоуо вы скорее всего знаете по фильмам «Парадокс Кловерфилда» и «Опасный бизнес». Сценарий напишет Эдвард Рикурт, известный по дилогии «Иллюзия обмана» и сериалу «Джессика Джонс».

Сроки выхода фильма «Возвращение Ракетчика» / The Return of the Rocketeer на экраны пока не озвучиваются.

