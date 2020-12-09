Все 19 устройств, которые Apple выпустила в 2020 году. В одной картинке





2020-й, несмотря на пандемию COVID-19 и все вытекающие последствия («дефицит» — главное слово в мире электроники), выдался очень продуктивным для компании Apple — с начала года купертиновский гигант представил целых 19 (!) новых устройств. Разработчик и дизайнер Паркер Ортолани опубликовал в своем твиттере изображение, на котором в хронологическом порядке расположены все продукты Apple, выпущенные в этом году.

Буквально вчера Apple представила последнюю ожидаемую (не считая умных GPS-маячков AirTag, о которых тоже давно ходят слухи) новинку в этом году — охватывающие наушники AirPods Max. Как известно, в этом году Apple провела целых три осенних презентации и, кроме устройств, выпустила новые версии своих ОС и запустила еще парочку сервисов. Ниже полный список всех продуктов, которые Apple запустила в этом году.

С учетом, пожалуй, самой сильной линейки за все годы и последних сообщений аналитиков об успешных продажах новинок, можно с большой уверенностью утверждать, что по итогам нынешнего квартал, которой у Apple традиционно самый успешных, компания покажет абсолютный рекорд квартальной выручки.

Заглядывая вперед, в начале 2021 года Apple продолжит обновлять модельный ряд компьютеров Mac и переведет оставшиеся модели на собственные ARM-процессоры M1, а также выпустит беспроводные наушники AirPods 3 с дизайном в стиле Pro-модели.