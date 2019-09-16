Второй трейлер фильма Ford v Ferrari / «Форд против Феррари» о реальном противостоянии двух брендов на трассе «24 часов Ле-Мана»





Киностудия 20th Century Fox выложила второй трейлер основанного на реальных событиях фильма Ford v Ferrari / «Форд против Феррари», который расскажет историю противостоянии итальянского и американского брендов в старейшей в мире гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».

В период с 1960 по 1965 год команда Ferrari доминировала на легендарной французской трассе, выиграв главный трофей пять раз подряд, после чего в дело решил вступить Ford. Проект создания нового гоночного автомобиля Ford GT40 курировали непосредственно глава компании Генри Форд II (Трейси Леттс) и один из директоров Ли Якокка (Джон Бернтал), которые смогли заинтересовать создателя модифицированных Ford Кэрролла Шелби (Мэтт Деймон) и талантливого гонщика Кена Майлза (Кристиан Бейл).

Знакомые с историей гоночного спорта зрители наверняка знают, чем именно кончится данное противостояние, но даже им будет интересно увидеть процесс достижения цели со стороны. Режиссером картины Ford v Ferrari / «Форд против Феррари» выступил Джеймс Мэнголд, снявший комедийный боевик с Томом Крузом «Рыцарь дня», а также пару фильмов о Россомахе — «Росомаха: Бессмертный» / The Wolverine (2013) и «Логан» / Logan (2017). Сценарий написали братья Джез и Джон-Генри Баттеруорты, которые работали над картинами «Грань будущего» (2014) и «007: Спектр» / Spectre (2015).

Премьера фильма Ford v Ferrari / «Форд против Феррари» состоится 15 ноября 2019 года.

Источник: 20th Century Fox