Второй уикэнд проката позволил «Star Wars: Episode IX — The Rise of Skywalker» набрать $725 млн сборов, отметку в $1 млрд фильм преодолеет уже в 2020 году

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Во время последних в этом году выходных фильм Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» собрал $72 млн в Северной Америке, доведя сборы на родном для себя рынке до $361,8 млн.

Падение сборов по сравнению с первым уикэндом проката составило -59,4%, что слишком много для блокбастера такого уровня, но все же лучше, чем -67,5% предшественника по трилогии Star Wars: The Last Jedi.

За пределами США и Канады картина набрала $94,3 млн за выходные, что довело зарубежный бокс-офис до отметки $363 млн, а сам фильм — до попадания на 10 место в рейтинге лучших зарубежных релизов 2019 года. Лучше всего Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» показал себя в Великобритании ($51,4 млн), Германии ($44,1 млн) и Франции ($34,7 млн).

С учетом домашних ($361,8 млн) и зарубежных ($363 млн) сборов третья часть трилогии собрала практически $725 млн ($724,79 млн), что является успехом для фильма с бюджетом $300 млн, но разочарованием для финальной части очередной трилогии Star Wars.

Также отметим, что фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» скорее всего соберет $1 млрд в прокате, но сделает это уже в следующем 2020 году.

Источник: BoxOfficeMojo