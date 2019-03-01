«Вы — шпионы и лицемеры»: исполнительный генеральный директор Huawei объяснил причину конфликта компании с правительством США

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Кажется, в Huawei поняли, что договориться с властями США уже не выйдет, и пошли в атаку: исполнительный гендиректор и заместить председателя совета директоров китайского IT-гиганта Го Пин заявил, что действия Соединенных Штатов против его компании обусловлены стремлением подавить набирающего силу технологического конкурента, препятствующего попыткам американских спецслужб шпионить за всеми подряд. Его официальное открытое письмо опубликовано в Financial Times.

«Лицемерные попытки изобразить компанию Huawei в качестве угрозы для национальной безопасности связаны с желанием американских спецслужб продолжать шпионить за всеми подряд. Кроме того, Соединенные Штаты окажутся в непосредственном выигрыше, если им удастся раздавить компанию, которая мешает их цифровому доминированию и явно превосходит американские компании в сфере разработки стратегически важных технологий», — заявил Пин.

В своей речи топ-менеджер Huawei сослался на секретные документы Агентства национальной безопасности (АНБ) США, утечку которых организовал Эдвард Сноуден в 2013 году. Напомним, тогда из раскрытых документов стало известно, что АНБ может отслеживать все электронные коммуникации, письма и телефонные звонки.

«Раскрытая Сноуденом информация пролила свет на то, что руководители АНБ намерены «заполучить всё»: все электронные сообщения и телефонные звонки, которые ежедневно отправляются или совершаются каждым жителем планеты, — отметил Пин. — Эти документы также показали, что АНБ поддерживает „корпоративные партнерские отношения“ с определенными американскими технологическими и телекоммуникационными компаниями, которые взамен предоставляют агентству доступ к высокопроизводительным международным оптоволоконным линиям, коммутаторам и маршрутизаторам по всему миру».

«Компания Huawei работает в более чем 170 странах мира и получает половину своей выручки за границей, но ее штаб-квартира находится в Китае. Этот аспект делает „корпоративное сотрудничество“ невозможным: мы никогда бы не позволили американским спецслужбам внести изменения в свои маршрутизаторы или коммутаторы в целях прослушивания. Понятно, что чем больше оборудования Huawei устанавливается в сетях связи по всему миру, тем сложнее АНБ „заполучить все“. Другими словами, Huawei мешает Соединенным Штатам шпионить за всеми подряд. Это главная причина, по которой мы были атакованы», — подчеркнул один из ключевых руководителей Huawei.

Интересно, что власти США придерживаются противоположного мнения: по их словам, это технологии Huawei позволяют китайскому производителю шпионить за всеми подряд, поскольку содержат намеренно созданные уязвимости, через которые информация о пользователях, коммерческих организация и государственных структурах может передаваться в Китай. В связи с этим американские чиновники ранее запретили Huawei вести коммерческую деятельность на территории страны, а также призвали европейские правительства не допустить Huawei к созданию международной инфраструктуры для сетей 5G и воздержаться от закупок китайского оборудования.

Напоследок отметим, что в своем обращении Го Пин также заявил, что его компания инвестировала в исследования в области 5G последние 10 лет, благодаря чему сегодня опережает конкурентов примерно на год.

«Это дает Huawei огромное преимущество на международном рынке мобильных технологий. В связи с тем, что в 2019 году сети 5G могут появиться во многих странах Европейского Союза, европейские мобильные операторы уже выразили готовность сотрудничать с нами над созданием 5G-инфраструктуры», — заявил председатель совета директоров Huawei.

Вместе с тем, в заключении китайский топ-менеджер вновь посетовал на то, что США оказывают давление на международное сообщество, пытаясь не допустить распространения высококлассного китайского оборудования.

«Международная кампания против Huawei не имеет ничего общего с безопасностью, поскольку не подкреплена какими-либо доказательствами, и обусловлена лишь стремлением США подавить в нечестной борьбе набирающего силу технологического конкурента», — резюмировал свое обращение Пин.

Источник: Forbes