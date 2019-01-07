Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2018 г.
Редакция ITC.ua уже выбрала Лучшие игры, фильмы и сериалы 2018 г. Сейчас же, как и в прошлом году, предоставим слово цифрам. Представленные ниже рейтинги составлены на основе посещаемости соответствующих страниц сайта. Это то, что вы, уважаемые посетители, читали в 2018 г., по сути – Выбор читателей ITC.ua.
Да, мы отдаем себе отчет в том, что на популярность материалов влияют множество дополнительных факторов: скандальность темы, броскость заголовка, поисковая оптимизация, масса случайностей и т.д. Но все же, во многом эти рейтинги схожи с рейтингом фильмов по кассовым сборам, это то, за что зрители, а в нашем случае читатели, голосовали гривной или своим временем. Пожалуй, наиболее объективный критерий из всех.
В этом году нам пришлось разбить рейтинг игр на две категории, т.к. рецензии на DLC заняли 5, 7, 10, 13 и 14 места в общем топе игровых обзоров. В итоге мы решили выделить отдельно Топ-10 новых игр 2018 г. и Топ-5 DLC 2018 г.
Топ-10 игр 2018*
- Kingdom Come: Deliverance
- Fallout 76
- KURSK
- Assassin’s Creed Odyssey
- Red Dead Redemption 2
- Far Cry 5
- Monster Hunter World
- Northgard
- Heat Guardian
- Dreadnought
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*Рецензии на DLC вынесены в отдельный Топ-5, чтобы оставить в Топ-10 игр только оригинальные игры 2018 г.
Топ-5 DLC 2018**
- (5) Far Cry 5 – Lost on Mars
- (7) Assassin’s Creed Origins – The Curse Of The Pharaohs
- (10) World of Warcraft: Battle for Azeroth
- (13) Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall
- (14) Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones
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**В скобках указано место в общем игровом списке
Топ-10 фильмов 2018
- «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»
- Venom / «Веном»
- The Death of Stalin / «Смерть Сталина»
- Avengers: Infinity War / «Мстители: Война бесконечности»
- Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»
- Deadpool 2 / «Дэдпул 2»
- The Shape of Water / «Форма воды»
- I, Tonya / «Я, Тоня»
- The Predator / «Хищник»
- Red Sparrow / «Красный воробей»
Топ-10 сериалов 2018
- The End of the F***ing World / «Конец ***го мира»
- Altered Carbon / «Видоизмененный углерод»
- Lost in Space / «Затерянные в космосе»
- Happy! / «Хэппи»
- Patrick Melrose / «Патрик Мелроуз»
- Babylon Berlin / «Вавилон Берлин»
- Counterpart / «Обратная сторона»
- Hard Sun / «Безжалостное солнце»
- The Terror / «Террор»
- Tom Clancy’s Jack Ryan / «Джек Райан»
Рекомендуем сравнить эти списки читательской активности с Выборами редакции 2018. Во многом они пересекаются, хотя, конечно же, есть и различия. Мы пишем об играх, фильмах и сериалах потому, что вы читаете.