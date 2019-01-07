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Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2018 г.
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Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2018 г.

Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2018 г.

Редакция ITC.ua уже выбрала Лучшие игры, фильмы и сериалы 2018 г. Сейчас же, как и в прошлом году, предоставим слово цифрам. Представленные ниже рейтинги составлены на основе посещаемости соответствующих страниц сайта. Это то, что вы, уважаемые посетители, читали в 2018 г., по сути – Выбор читателей ITC.ua.

Да, мы отдаем себе отчет в том, что на популярность материалов влияют множество дополнительных факторов: скандальность темы, броскость заголовка, поисковая оптимизация, масса случайностей и т.д. Но все же, во многом эти рейтинги схожи с рейтингом фильмов по кассовым сборам, это то, за что зрители, а в нашем случае читатели, голосовали гривной или своим временем. Пожалуй, наиболее объективный критерий из всех.

В этом году нам пришлось разбить рейтинг игр на две категории, т.к. рецензии на DLC заняли 5, 7, 10, 13 и 14 места в общем топе игровых обзоров. В итоге мы решили выделить отдельно Топ-10 новых игр 2018 г. и Топ-5 DLC 2018 г.

 

Топ-10 игр 2018*

  1. Kingdom Come: Deliverance
  2. Fallout 76
  3. KURSK
  4. Assassin’s Creed Odyssey
  5. Red Dead Redemption 2
  6. Far Cry 5
  7. Monster Hunter World
  8. Northgard
  9. Heat Guardian
  10. Dreadnought

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*Рецензии на DLC вынесены в отдельный Топ-5, чтобы оставить в Топ-10 игр только оригинальные игры 2018 г.

 

Топ-5 DLC 2018**

  1. (5) Far Cry 5 – Lost on Mars
  2. (7) Assassin’s Creed Origins – The Curse Of The Pharaohs
  3. (10) World of Warcraft: Battle for Azeroth
  4. (13) Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall
  5. (14) Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones

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**В скобках указано место в общем игровом списке

 

Топ-10 фильмов 2018

  1. «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»
  2. Venom / «Веном»
  3. The Death of Stalin / «Смерть Сталина»
  4. Avengers: Infinity War / «Мстители: Война бесконечности»
  5. Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»
  6. Deadpool 2 / «Дэдпул 2»
  7. The Shape of Water / «Форма воды»
  8. I, Tonya / «Я, Тоня»
  9. The Predator / «Хищник»
  10. Red Sparrow / «Красный воробей»

 

Топ-10 сериалов 2018

  1. The End of the F***ing World / «Конец ***го мира»
  2. Altered Carbon / «Видоизмененный углерод»
  3. Lost in Space / «Затерянные в космосе»
  4. Happy! / «Хэппи»
  5. Patrick Melrose / «Патрик Мелроуз»
  6. Babylon Berlin / «Вавилон Берлин»
  7. Counterpart / «Обратная сторона»
  8. Hard Sun / «Безжалостное солнце»
  9. The Terror / «Террор»
  10. Tom Clancy’s Jack Ryan / «Джек Райан»

Рекомендуем сравнить эти списки читательской активности с Выборами редакции 2018. Во многом они пересекаются, хотя, конечно же, есть и различия. Мы пишем об играх, фильмах и сериалах потому, что вы читаете.

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