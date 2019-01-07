Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2018 г.

Редакция ITC.ua уже выбрала Лучшие игры, фильмы и сериалы 2018 г. Сейчас же, как и в прошлом году, предоставим слово цифрам. Представленные ниже рейтинги составлены на основе посещаемости соответствующих страниц сайта. Это то, что вы, уважаемые посетители, читали в 2018 г., по сути – Выбор читателей ITC.ua.

Да, мы отдаем себе отчет в том, что на популярность материалов влияют множество дополнительных факторов: скандальность темы, броскость заголовка, поисковая оптимизация, масса случайностей и т.д. Но все же, во многом эти рейтинги схожи с рейтингом фильмов по кассовым сборам, это то, за что зрители, а в нашем случае читатели, голосовали гривной или своим временем. Пожалуй, наиболее объективный критерий из всех.

В этом году нам пришлось разбить рейтинг игр на две категории, т.к. рецензии на DLC заняли 5, 7, 10, 13 и 14 места в общем топе игровых обзоров. В итоге мы решили выделить отдельно Топ-10 новых игр 2018 г. и Топ-5 DLC 2018 г.

Топ-10 игр 2018*

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*Рецензии на DLC вынесены в отдельный Топ-5, чтобы оставить в Топ-10 игр только оригинальные игры 2018 г.

Топ-5 DLC 2018**

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**В скобках указано место в общем игровом списке

Топ-10 фильмов 2018

Топ-10 сериалов 2018

Рекомендуем сравнить эти списки читательской активности с Выборами редакции 2018. Во многом они пересекаются, хотя, конечно же, есть и различия. Мы пишем об играх, фильмах и сериалах потому, что вы читаете.