Вышел релизный трейлер онлайн-шутера Generation Zero, продажи игры стартуют 26 марта на платформах PC, PS4 и Xbox One

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Геймстудия Avalanche Studios опубликовала релизный трейлер онлайн-шутера с открытым миром Generation Zero и напомнила, что релиз на платформах PC, Xbox One и PS4 состоится уже 26 марта 2019 года.

Действие игры происходит в Швеции в 80-ые годы прошлого века, причем местное население бесследно исчезло, а по дорогам передвигаются неизвестные роботы.

В открытом мире Generation Zero придется самостоятельно искать оружие и припасы, чтобы выжить. Сюжетные задания помогут раскрыть тайну вторжения, выработать тактику боя и нанести ответный удар по захватчикам. Играть в сети можно в одиночку или в команде до четырех игроков, при этом заметную роль будет играть сотрудничество в борьбе с сильными противниками.

Если после просмотра трейлера вас посетит неуемное желание предзаказать игру, то сделать это можно по следующей ссылке (стоимость игры в Steam составляет 465 грн). За предзаказ можно получить набор Radical Vanity Pack, в который входят 12 дополнительных предметов в стиле 80-х для игрового персонажа.

Источник: Avalanche Studios