Вышел финальный трейлер фильма ужасов Quiet Place Part 2 / «Тихое место 2», премьера состоится уже 28 мая 2021 года





Киностудия Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер хоррора Quiet Place Part 2 / «Тихое место 2» и анонсировала окончательную дату премьеры — 28 мая 2021 года.

Сиквел продолжит рассказ о немногочисленных людях, выживших после появления на Земле чудовищ со сверхразвитым слухом. Согласно официальному синопсису, после смертоносных событий первой части семья Эбботов столкнется с ужасами внешнего мира. Вынужденная отправиться в неизвестность мать с детьми понимает, что чудовища со сверхслухом далеко не единственная угроза, которая подстерегает их за пределом знакомых тропинок.





Сценаристом и режиссером выступит автор первой части Джон Красински, однако по понятной причине ему уже не удастся сыграть одну из главных ролей. Зато к детям и матери семейства из первой части Эмили Блант («Грань будущего», «Sicario») присоединятся Киллиан Мёрфи («Острые козырьки», «Темный рыцарь: Возрождение легенды») и Джимон Хонсу («Капитан Марвел», «Шазам!»).

Напомним, что в конце прошлого года Paramount Pictures объявила о начале работы над третьей частью хоррор-франшизы Quiet Place 3 / «Тихое место 3», которую планируют выпустить уже в 2022 году. При этом фанатов франшизы ждет смена сценариста и режиссера — вместо Джона Красински этим займется Джефф Николс.

Источник: Paramount Pictures