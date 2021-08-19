Вышел финальный трейлер супергеройского боевика Eternals / «Вечные» от Marvel, премьера — 5 ноября 2021 года

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Кинокомпания Marvel представила публике финальный трейлер грядущего супергеройского боевика Eternals / «Вечные», который расскажет о противостоянии бессмертной расы Вечных с Девиантами. Тысячи лет назад Вечные были отправлены на Землю, чтобы защищать человечество от Девиантов.

Однако супергерои не могут защитить людей от них самих, так как получили строгий запрет на вмешательство в дела смертных. Однако «щелчок» Таноса и последующий всплеск энергии приводят к тому, что Вечным предстоит снова собраться, чтобы противостоять своим древнейшим врагам.





Главные роли в фильме сыграли Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и Кит Харингтон, а также Сальма Хайек, Джемма Чан, Кумэйл Нанджиани и другие. Картину поставила Хлои Чжао, которая выступила сценаристом, режиссером, продюсером и монтажером лучшего фильма 2020 года «Земля кочевников».

Премьера фильма Eternals / «Вечные» состоится 5 ноября 2021 года.

Источник: Marvel