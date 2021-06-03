Вышел первый трейлер фантастического хоррора «Demonic» от Нила Бломкампа (премьера 20 августа 2021 года)

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Визионер Нил Бломкамп, известный по фантастическим фильмам District 9, Elysium и Chappie, а также целому ряду короткометражек от Oats Studios, решил поработать над полнометражным фильмом ужасов под названием Demonic. Фильм выйдет на экраны уже 20 августа 2021 года.

По сюжету молодая женщина погружается в виртуальную среду, где сталкивается с ужасающими демонами, живущими в ее подсознании. Однако по какой-то причине сверхъестественные силы находят выход в реальный мир и чтобы спастись героиня должна будет разгадать тайну многолетнего разрыва с матерью.

В ролях снялись Карли Поуп (Elysium), Крис Уильям Мартин (The Vampire Diaries), Майкл Роджерс (Supernatural), Натали Болтт, Кэндис Макклюр и Терри Чен. Как обычно и происходит с работами автора, Бломкамп выступил одновременно сценаристом и режиссером фильма. А вот роль продюсерса отдали Стюарту Форду, с которым Нил снимает еще один хоррор под названием Inferno.

Напомним, что ранее Нил Бломкамп рассказал о том, что уже начал работу над сиквелом необычного боевика «District 9» / «Район № 9» об инопланетных пришельцах, помещенных в гетто после аварии их корабля над ЮАР. Фильм получит название «District 10» / Район № 10, а сценарий напишут Нил Бломкамп, Шарлто Копли и Терри Татчелл, которые вместе работали над первой картиной и фильмом «Робот по имени Чаппи».

Источник: Demonic