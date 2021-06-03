Блоги
Вышел первый трейлер фантастического хоррора «Demonic» от Нила Бломкампа (премьера 20 августа 2021 года)

Вышел первый трейлер фантастического хоррора «Demonic» от Нила Бломкампа (премьера 20 августа 2021 года)

Вышел первый трейлер фантастического хоррора «Demonic» от Нила Бломкампа (премьера 20 августа 2021 года)


Визионер Нил Бломкамп, известный по фантастическим фильмам District 9, Elysium и Chappie, а также целому ряду короткометражек от Oats Studios, решил поработать над полнометражным фильмом ужасов под названием Demonic. Фильм выйдет на экраны уже 20 августа 2021 года.

По сюжету молодая женщина погружается в виртуальную среду, где сталкивается с ужасающими демонами, живущими в ее подсознании. Однако по какой-то причине сверхъестественные силы находят выход в реальный мир и чтобы спастись героиня должна будет разгадать тайну многолетнего разрыва с матерью.

В ролях снялись Карли Поуп (Elysium), Крис Уильям Мартин (The Vampire Diaries), Майкл Роджерс (Supernatural), Натали Болтт, Кэндис Макклюр и Терри Чен. Как обычно и происходит с работами автора, Бломкамп выступил одновременно сценаристом и режиссером фильма. А вот роль продюсерса отдали Стюарту Форду, с которым Нил снимает еще один хоррор под названием Inferno.

Напомним, что ранее Нил Бломкамп рассказал о том, что уже начал работу над сиквелом необычного боевика «District 9» / «Район № 9» об инопланетных пришельцах, помещенных в гетто после аварии их корабля над ЮАР. Фильм получит название «District 10» / Район № 10, а сценарий напишут Нил Бломкамп, Шарлто Копли и Терри Татчелл, которые вместе работали над первой картиной и фильмом «Робот по имени Чаппи».

Источник: Demonic

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить