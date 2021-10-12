Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Paramount Pictures наконец опубликовала полноценный трейлер фильма ужасов Scream / «Крик», который является одновременно пятой частью и перезапуском серии, стартовавшей в далеком 1996 году.

Несмотря на 25-летний перерыв к своим ролям вернутся актеры из самой первой части Нив Кэмпбелл (Сидни Прескотт), Кортни Кокс (Гейл Уэзерс) и Дэвид Аркетт (Дьюи Райли). Новичков сыграли Дилан Миннетт («13 причин почему»), Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде»), Марли Шелтон («Крик 4»), Джек Куэйд («Пацаны»), Дженна Ортега («Няня. Королева проклятых») и другие.

Сценарий к картине написали Джеймс Вандербилт и Гай Бузик, режиссерами выступили Меттью Беттинелли и Тайлер Джиллет. Премьера фильма ужасов Scream / «Крик» назначена на 14 января 2022 года.

Источник: Paramount Pictures